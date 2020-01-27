Son dakika haberi: Deprem uzmanından korkutan açıklama! "Bir anda patlarsa..."

Ülkemizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş doğrultuları üzerinde bulunması ve deprem kuşağında bulunan ülkeler arasında yer alması nedeniyle ülkemiz ve çevre ülkelerde gerek merkez üssü kara üzerinde olan gerekse denizlerde etkili olan büyük orta ve küçük şiddetli depremlere maruz kalmaya devam ediyoruz. Son olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yıkım yaşanması ve vatandaşlarımızın göçük altında kalarak hayatlarını kaybetmelerinin ardından çeşitli üniversitelerin deprem konusunda uzmanlaşmış olan öğretim görevlilerinden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Yazgan, Elazığ ve Malatya depreminin ardından korkutan bir açıklamada bulundu. İşte deprem uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Yazgan'ın son dakika açıklamasından detaylar…