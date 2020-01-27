Son dakika haberi: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberi: 6.8 şiddetinde depremin yaşandığı Elazığ'da artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak aktarılan son depremler verilerine göre, saat 19.11'de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, merkez üssünü Sivrice Kamışlık olarak açıklarken derinliği 5 km olarak duyurdu. AFAD ise, Sivrice merkezli artçı depremin 4.2 büyüklüğünde ve 11.94 km derinlikte olduğu bilgisini aktardı.

SON ARTÇI DEPREMLER BÜYÜK PANİK YARATTI

Bölgede yaşanan artçı sarsıntılar, büyük panik ve tedirginlik yaratıyor. AFAD, bugün yaptığı açıklamada 1000'in üzerinde artçı deprem olduğunu duyurmuştu.

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