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Son Dakika haberi: İzmit Körfezi’nde korkunç görüntü! Vatandaşlar gözlerine inanamadı…

’ye bağlı ve ilçelerinde son dakika haberleri geliyor. İzmit’in Körfez ve Gölcük ilçelerinde yaşayan vatandaşların sahil şeridinde gezinti yaptıkları sırada denize dikkatli baktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Akılalmaz görüntü karşısında şaşkına dönen vatandaşların bazıları dikkatli şekilde inceleyerek durumu anlamaya çalışırken bazılarıysa cep telefonlarıyla fotopraf ve video çekerek o anı kayıt aldı. Öte yandan şehir dışından Körfez ve Gölcük ilçelerine çeşitli sebeplerle gelen vatandaşlar karşılaştıkları görüntü karşısında tedirginlik yaşadı. İşte Kocaeli’den son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.1.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 18:45 ABONE OL
Son Dakika haberi: İzmit Körfezi’nde korkunç görüntü! Vatandaşlar gözlerine inanamadı…

'nin ve ilçelerinden gelen son dakika haberi vatandaşları şaşkına çevirdi. İzmit'in Körfez ve Gölcük ilçelerinde sahilde gezintiye çıkanlar denize baktıklarında gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar. Çoğu vatandaş denizde gördüklerini uzun süre incelerken kimileriyse cep telefonlarını çıkararak fotoğraf ve video çekti. Başka şehirlerden gezme ya da akraba ziyaretine gelen vatandaşlarsa Körfez ve Gölcük ilçelerinde karşılaştıkları bu görüntü karşısında tedirginlik yaşadı. İşte İzmit Körfezi'nden gelen son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika haberi: İzmit Körfezi’nde korkunç görüntü! Vatandaşlar gözlerine inanamadı…
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