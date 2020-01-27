Son Dakika haberi: İzmit Körfezi’nde korkunç görüntü! Vatandaşlar gözlerine inanamadı…

Kocaeli'nin Körfez ve Gölcük ilçelerinden gelen son dakika haberi vatandaşları şaşkına çevirdi. İzmit'in Körfez ve Gölcük ilçelerinde sahilde gezintiye çıkanlar denize baktıklarında gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar. Çoğu vatandaş denizde gördüklerini uzun süre incelerken kimileriyse cep telefonlarını çıkararak fotoğraf ve video çekti. Başka şehirlerden gezme ya da akraba ziyaretine gelen vatandaşlarsa Körfez ve Gölcük ilçelerinde karşılaştıkları bu görüntü karşısında tedirginlik yaşadı. İşte İzmit Körfezi'nden gelen son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…