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haberi: O ilde korkutan gelişmesi! 12 kişi o şüpheyle hastaneye kaldırıldı…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya üzerinde Amerika ve Fransa dahil pek çok ülkede vaka sayılarının sürekli olarak artmaya devam ettiği (coronavirus) hastalığına ilişkin yurtdışının ardından ülkemizde de gelişmeleri yaşanıyor. Baş dönmesi, bulantı, kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan koronavirüs (coronavirus) hastalığı erken teşhis edilerek sağlık kuruluşlarında hızlıca gerekli tedbir alınması bulaşıcılık yönü oldukça fazla olan bu virüsün daha da yayılmaması açısından hayati önem taşıyor. Öte yandan dünya üzerinde özellikle Asya ülkeleri ve Amerika ile bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkarak gün geçtikçe vaka sayısı artan koronavirüs hastalığı ülkemizin o ilinde de ortaya çıktı. Hastalığın belirtilerini taşıyan 12 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.1.2020 20:35 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 20:35 ABONE OL
Son Dakika haberi: O ilde korkutan koronavirüs gelişmesi! 12 kişi o şüpheyle hastaneye kaldırıldı…

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla Asya, Amerika ve Avrupa'da yer alan bazı ülkelerde yaşayan kişilerde belirtileriyle kendisini gösteren hastalığına ilişkin ülkemizde gelişmeleri yaşanıyor. Belirtileri arasında bulantı, kusma, ateş ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar bulunan bu hastalığın belirtilerini kendisinde gören vatandaşların derhal sağlık kuruluşlarına giderek muayene olması ülke genelinde yayılmasının önüne geçilmesi açısından önem arz ediyor. Öte yandan başlangıç olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Amerika, Fransa gibi ülkelerde vaka sayılarının her geçen gün arttığı koronavirüs, ülkemizin o ilinde de ortaya çıktı. Belirtileri taşıyan 12 kişi ise derhal hastaneye kaldrıldı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika haberi: O ilde korkutan koronavirüs gelişmesi! 12 kişi o şüpheyle hastaneye kaldırıldı…
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