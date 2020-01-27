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kura çekilişi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2020 TOKİ 100 bin konut kura başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

100 bin sosyal konut projesi kura çekimi ve sonuçları için geri sayım devam ediyor. Aralık ayında başlayan başvurular, Ocak ortasında sona erdi. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde birçok ilde ucuz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, e Devlet üzerinden işlemlerini tamamladı. Yurttaşlar şimdi ise 2020 TOKİ kuraları çekiliş tarihi için araştırmalarını yapıyor. Tam bu noktada, 'TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı geçtiğimiz haftalardan bu yana oldukça merak ediliyor. Peki, 2020 TOKİ 100 konutları başvuru kura çekilişi ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Merak edilenleri bilgiler haberimizde.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 19:03 ABONE OL
TOKİ kura çekilişi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2020 TOKİ 100 bin konut kura başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde yapılacak olan 100 bin sosyal konut için başvuru süreci tamamlandı. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar, başvurularını E Devlet giriş ekranı üzerinden gerçekleştirdi. Yurttaşlar şimdi ise 2020 kuraları çekilişi ve sonuçları için araştırmalarını yapıyor. Öyle ki, vatandaşların Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde yapacakları evlerden yararlanma hakkı elde edip edemeyecekleri 2020 kura çekimi başvuru sonuçları neticesinde belli olacak.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığı belirtilirken kura çekimi tarihi de açıklandı.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimiz aracılığıyla, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tarihi ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama ekranı ile beraber diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz.

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TOKİ kura çekilişi ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2020 TOKİ 100 bin konut kura başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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