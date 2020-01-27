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Türkiye’deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonundan sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?
Türkiye’deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonundan sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Türkiye’deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonundan sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Türkiye’deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonundan sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 27.1.2020 21:21ABONE OL
Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonundan sahadan 1 puanla ayrıldıysa diğeri kaç puanla ayrılmıştır?