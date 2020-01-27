UPS Kargo çalışma saatler: UPS Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri

1907 yılında genç bir girişimci tarafından ABD'de kurulan UPS Kargo, dünyanın birçok farklı noktasında kargo hizmeti vermektedir. Kendi sitesinde yer alan bilgilere göre dünyanın en büyük paket teslimat şirketi olan UPS Kargo çalışma saatleri ve mesai günleri de, Türkiye'deki birçok kargo şirketi ile hemen hemen aynı. Peki, UPS Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve dağıtım günleri neler?

UPS KARGO DAĞITIM GÜNLERİ

1988 yılında Türkiye'ye giriş yapan UPS Kargo'nun dağıtım günleri, hafta içi 5 gün, hafta sonu ise sadece Cumartesi günü şeklindedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÜNLERİ

Öğle arası şubeler kapalı kalmadan devam eden mesai (öğle arası gönderi kabulü yoktur), akşam kapanış saati olarak 18.00'e kadar sürer; ancak bu saatler, UPS Kargo tarafından servis sağlayıcı düzeni kullandığı için şubeler özelinde farklılık göstermektedir. UPS Kargo, hafta içi 5 gün, hafta sonu ise sadece Cumartesi günü çalışmaktadır.

UPS KARGO AÇILIŞ, KAPANIŞ SAATİ

UPS Kargo çalışma saatleri, servis sağlayıcı acenteye göre değişmektedir. Genel olarak mesai başlangıç saati 08:00'dir. Ancak kapanış olarak, kimi UPS Kargo şirketleri saat 18:00'de kapanırken, kimisi de 19:00'de kapanmaktadır. Detaylı olarak bu bilgilere, ilgi şubenin Google Haritalar'daki bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

UPS KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo şubeleri hafta içi çalışma saatlerinden farklı olarak hafta sonu sabah 09.00'da açılırken hafta sonu mesaisi daha erken olarak 15.00'de sona ermektedir. Bu durum şubelere ve yoğunluğa göre farklılık gösterebilir. Detaylı olarak bu bilgilere, ilgi şubenin Google Haritalar'daki bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

RESMİ TATİLLERDE UPS KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Aşağıdaki resmi tatillerde UPS Kargo ve diğer tüm kargo şirketleri hizmet sağlamamaktadır.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

UPS KARGO İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

UPS Kargo Merkez Binası, Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. UPS Plaza No:87 34015 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

UPS Kargo Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0850 255 00 66, Kurye Rezervasyon numarası: 0850 255 00 66, WhatsApp Gönderi Hattı: 0530 524 93 33