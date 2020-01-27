Ziraat Bankası çalışma saatleri: 2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, kapanıyor, kaça kadar açık? Açılış kapanış mesai saati

Ziraat Bankası, ülkeye değer katmak amacıyla sayısız şubesi ve personelleri ile hizmet vermeye devam ediyor. Her kesimin bankası olabilmek amacıyla güvenilirlikten ve kaliteden şaşamayan bankanın mesai saatleri de müşterileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman ve kaça kadar açık oluyor gibi sorularınızın yanıtını öğrenmek için doğru yerdesiniz. Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan çalışma saatleri listesine göre bu bilgileri sizler için derledik. Peki, Ziraat Bankası saat kaçta açılır ve kapanır?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası'na giderek dilediği işlemi yapmak isteyen vatandaşlar mesai saatleri listesine bakmadan yola koyulmak istemiyor. Komu hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar yaptığı plan ve program çerçevesinde bu saatleri kontrol ederek yola koyuluyor. Hafta içi her gün hizmet veren bankanın çalışma saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor sorusunun cevabı özellikle sabah saatlerinde yoğun olarak araştırılan konuların başında yer alıyor

Ziraat Bankası açılış saati: 09.00

ZİRAAT BANKASI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ziraat Bankası kapanış saati ise akşam saatlerinde yoğun

Ziraat Bankası kapanış saati: 17.00

ZİRAAT BANKASI ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Türkiye'de tüm illerde bulunan Ziraat Bankası şubeleri 12.30 – 13.30 arasında 1 saatlik öğle molasına çıkmaktadır. Bu nedenle bu saatlerde banka kapalı olur.

RESMİ TATİLLERDE ZİRAAT BANKASI ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Ziraat Bankası ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 HALK BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ!

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ: 2020 AÇILIŞ VE KAPANIŞ MESAİ SAATİ! VAKIFBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?