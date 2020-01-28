Akdeniz'de 4.6 şiddetinde bir deprem daha oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberi... Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? - TIKLA SORGULA
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem, yaklaşık 53 kilometre derinlikte gerçekleşti.