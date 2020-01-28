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'de 4.6 şiddetinde bir daha oldu! ve Kandilli Rasathanesi listesi

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 01:22 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 01:22 ABONE OL
Akdeniz'de 4.6 şiddetinde bir deprem daha oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberi... Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Deprem, yaklaşık 53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DAKİKA HABERİ: Akdeniz ve Manisa'daki son depremler sonrası dünyaca ünlü uzman Frank Hoogerbeets duyurdu: Deprem risk haritası...

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Akdeniz'de 4.6 şiddetinde bir deprem daha oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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