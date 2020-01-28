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Arnavutköy'deki trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 06:37 ABONE OL
Arnavutköy'deki trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde seyreden Mesut M. idaresindeki 34 ZZ 159 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Daha sonra savrulan otomobil, karşı yönden gelen Yunus Emre Ç. yönetimindeki 34 BZH 31 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Mesut M. ağır, Yunus Emre Ç. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından polis olduğu öğrenilen Mesut M.'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yunus Emre Ç.'yi ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu arada, Mesut M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Arnavutköy'deki trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı
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