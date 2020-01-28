2020 İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi Cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinen ilk cemre düşme tarihi merak ediliyor. Kış aylarından sonra baharın geldiğini müjdeleyen ve hava sıcaklıklarının artması olarak bilinen ilk cemre düşme tarihi haberimizde yer alıyor. Bilindiği üzere cemreler sırasıyla havaya ardından suya son olarak toprağa düşer. Peki Baharın müjdecisi ilk cemre ne zaman düşecek? İşte, 2020 Cemre düşme tarihleri

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihinde suya düşecek.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.