Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Başkentte evin hava boşluğuna saklanan eroin, polisin dikkatinden kaçmadı

Başkentte evin hava boşluğuna saklanan eroin, polisin dikkatinden kaçmadı

Ankara'da tuvaletin hava boşluğuna saklanan 5 kilo 385 gram eroin ele geçiren ekipler, imal ettikleri ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 Afgan uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 07:08 ABONE OL
Başkentte evin hava boşluğuna saklanan eroin, polisin dikkatinden kaçmadı

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotikle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesinde Afgan uyruklu kişilerin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, Afgan uyruklu A.Ş, A,M ile N.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi evin tuvaletinin havalandırma boşluğuna sakladıkları ve üzerini kartonla örterek kamufle ettiklerini tespit eden ekipler, duvarları kırıp 5 kilo 385 gram eroin ile hassas teraziyi ele geçirdi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte evin hava boşluğuna saklanan eroin, polisin dikkatinden kaçmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN