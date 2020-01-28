BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim sizleri bekliyor!

Vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılan, 31 Ocak 2020 Cuma BİM aktüel ürünleri bu hafta raflarda yerini alacak. Katalog tam liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde indirimli mutfak&ev eşyalarındaki fırsatlar dikkat çekerken, blender seti, set üstü ocak gibi aletler de oldukça ilgi çekici. Haftanın yıldız ürünü ise 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu oldu. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli mutfak&ev eşyaları için fırsatları içeren 31 Ocak 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.