Burgan Bank çalışma saatleri! 2020 Burgan Bank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış kapanış saati

Müşterileri hizmetleri temsilcisi veya internet bankacılığı ile işlemlerini kısayoldan gerçekleştirmeyen vatandaşlar çareyi en yakın şubeye girmekte buluyor. Bilindiği önemli işlemlerin bir çoğu sadece banka şubelerine gidilerek yapılabiliyor. Hal böyle olunca da çalışma saatleri sık sık araştırılan konuların başında geliyor. Burgan Bank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman ve kaça kadar açık ise konu hakkında arama motorunda sorgulanan başlıca soruların başında geliyor. Peki, 2020 Burhan Bank çalışma mesai saatleri nasıl? Saat kaçta açılır ve kaçta kapanır? İşte açılış ve kapanış saatleri!

BURGAN BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Burgan Bank'ın 2020 mesai saatleri listesi müşterileri tarafından oldukça merak ediliyor. Hafta içi her gün belirli saatler içinde hizmet veren bankanın çalışma saatlerini aşağıdan öğrenebilirsiniz. Belirtilen saatlerde en yakın şubelere giderek bireysel müşteri hizmetleri veya gişe işlemleri için sıra numarası alıp işlemlerinizi yapabilirsiniz.

BURGAN BANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Burgan Bank'ın mesai saati de birçok bankanın olduğu gibi 09.00'da başlıyor. Bu saatten itibaren diz de işlemlerinizi yaptırmak için şubelere gidebilirsiniz. 12.30'da ise bir saatlik mola veriliyor. 13.30 itibariyle banka hizmet vermeye kaldığı yerden devam ediyor.

BURGAN BANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

09.00'da mesaiye başlayan banka akşam 17.09'a kadar hizmetlerini sürdürüyor. Burgan Bank, Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalı oluyor.

BURGAN BANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

0 850 222 8 222 numarayı tuşlayarak operatör yardımı ile müşteri hizmetleri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

RESMİ TATİLLERDE BURGAN BANKÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Burgan Bank ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

ZİRAAT KATILIM BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ! 2020 ZİRAAT KATILIM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ

VAKIF KATILIM BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ! VAKIF KATILIM SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ