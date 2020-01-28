Bursa'da büfede işlenen cinayetin sanığı 26 yıl hapse mahkum edildi

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Ramiz Sarıçayırlı, taraf avukatları ve maktul Ahmet Can Yaşlı'nın yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısının önceki duruşmada açıkladığı ve müebbet hapis cezasına haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ettiği mütalaasına karşı, taraf avukatlarının savunmaları dinlendi.

Son sözü sorulan sanık Sarıçayırlı, önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Bana bir şey yapar düşüncesiyle silahımı masanın üstüne koymuştum, pişmanım, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa, "kasten adam öldürmek"ten müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşımak"tan da 1 yıl 3 ay hapis ve 2 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Heyet, haksız tahrik indirimi uygulamadığı sanığın iyi halini göz önüne alarak, cinayet suçundan aldığı cezayı 25 yıla indirdi.

Olay sırasında büfede bulunan Kerim A'ya ise "ruhsatsız silah taşımak"tan 10 ay hapis cezası verildi.

Maktulün ağabeyi Orhan Yaşlı, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Küçükkumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'ndeki büfede geçen yıl ocakta, 23 yaşındaki Ahmet Can Yaşlı, tartıştığı iş yeri sahibi tarafından tabancayla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince, büfe işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı (47) ile Kerim A. (43) gözaltına alınmıştı. Katil zanlısı Sarıçayırlı tutuklanmıştı.