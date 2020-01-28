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Çocuğa işkencede dayı serbest, hala sorguda

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Çocuğa işkencede dayı serbest, hala sorguda
DİYARBAKIR'IN Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan dayısı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası inceleme başlatan polis, Muhammed'in dayısı V.T. ve halası H.T.'yi gözaltına aldı. Zanlılardan V.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan halanın ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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Çocuğa işkencede dayı serbest, hala sorguda
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