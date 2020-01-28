Devletin her türlü imkanı depremzedelerin hizmetinde

Elazığ'da depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin ihtiyacının karşılanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin ilgili kurumları koordinasyon halinde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için aralıksız çalışıyor.

Bu kapsamda evlerinde hasar oluşan veya yaşadıkları tedirginlik dolayısıyla evlerine giremeyen 15 bini aşkın kişi otel, okul, cami, cemevi, yurt, öğretmenevi ile spor ve konferans salonlarına yerleştirildi. Yatak ve battaniye dağıtılan, ardından Kızılay ekiplerince üç öğün sıcak yemek verilen bu mekanlarda çocuklara yönelik sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Öte yandan, Kültür Park'ta kurulan çadırlarda barınan ailelerin yemek ve ısınma ile diğer ihtiyaçları da hızlı şekilde karşılanıyor. Sağlık Bakanlığı ekiplerince çadırlarda kalanlara 24 saat aralıksız sağlık hizmeti sunulan depremzedelere çay, çorba ve salep ikramında da bulunuluyor.

Vatandaşlardan Süleyman Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar gören evlerine giremediklerini söyledi.

Zor günlerde ilgili kurumların kendilerinin yanında olduğunu dile getiren Sevim, "Allah devletimizden razı olsun, bize her türlü yardımı yaptı. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tür afetlerde gerçekten insanların birbirine kenetlenmesi lazım. Devletin olmadığı yerde yaşam zor. Devletimize teşekkür ediyoruz, tüm ihtiyaçlarımızı sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"GELEN YARDIM EKİPLERİ ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

Lütfullah Bilgin İlköğretim Okuluna yerleştirilen Basri Demirkol da eşiyle evde oldukları esnada depremi hissetmeleri üzerine evi terk ettiklerini söyledi. Yanlarındaki apartmanın çöktüğünü, kurtarma ekiplerinin anında oraya yetiştiğini anlatan Demirkol, şöyle konuştu:

"Devlet tüm imkanlarını bizim için seferber etti. Elazığ'da hiç kimse ne soğukta ne aç ne de susuz. Hepsi karşılandı ve karşılanmak üzere. Gelen yardım ekipleri özveriyle çalışıyor. Arkadaşlarımın hepsi beni arayıp evlerini açtı. Biz böyle Türkiye'yiz. Cenabı Allah böyle acıları düşmanımıza vermesin."

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremden etkilenen ve evine giremeyen vatandaşlar üç öğün yemek dağıtımı yaptıklarını söyledi. İHH, Türkiye Diyanet Vakfı ile Beşir, Deniz Feneri ve Hayat gibi kuruluşların da koordineli şekilde çalışarak vatandaşların beslenme ihtiyacını karşılamaya yardımcı olduğunu aktaran Altan, şunları kaydetti:

"Bazen yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, biz de kendimizi yenileyip oraya yardım götürüyoruz. Halkımızın göstermiş olduğu ilgi için çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her tarafından yardım göndermek için uğraşıyorlar. Hatta dünyadan da dostlarımız arayıp, yardım göndermek istediler, biz nakit yardım talep ettik. Gelmiş olduğumuz nokta itibarıyla yardım göndermek isteyen vatandaşlarımızdan bir ricamız var. Bize ne yardımı yapmak istediklerini bildirsinler. Biz de AFAD ve Kızılay olarak koordine edelim."

- "MİLLETİN MEMNUNİYETİNİN SAĞLANMASI İÇİN ÜSTÜN GAYRET GÖSTERİYOR"

Kentteki pek çok okulun vatandaşların barınması için açıldığını ifade eden Altan, depremzedelerin okullardan istifade etmesi gerektiğini söyledi.

Altan, Kültür Park'ta kurulan sabit tırda her akşam yaklaşık 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığını aktararak, "İnşallah devletimiz ve milletimiz Elazığ'daki kardeşlerini kesinlikle yalnız bırakmayacak. Zaten devletimiz gayet güzel bir koordinasyonla burada tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarını organize etti. Milletin memnuniyetinin sağlanması için üstün gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- GÖNÜLLÜ AFGAN YEMEK DAĞITIYOR

Kızılay gönüllüsü Afganistanlı Nasrallah Musavi de depremin ardından gönüllü olarak depremzedelere destek olmaya çalışıyor. Musavi, iki yıldır Elazığ'da yaşadığını belirterek, "Gönüllü olarak gelip Kızılayda görev aldım. Depremzedelere yemek dağıtıyorum." dedi.