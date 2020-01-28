Elazığ depremi sonrası yaralar sarılıyor! Depremzedelere hüzünlendiren mektuplar gönderildi...

Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'da meydana gelen depremin ardından harekete geçen Altındağ Belediye, Altındağ genelinde depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın başlamasıyla Altındağ Belediyesi Altın Masa Çağrı Merkezi'nin hatları adeta kilitlenirken, ekipler belediyeye gelemeyecek durumda olan vatandaşların da evine giderek yardım edeceği ürünleri topladı.

KUMBARADAKİ PARA AFAD'A

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için adeta seferber olan Altındağlılar, gönderdikleri yardımlarla da duygulandırdı. Karapürçek Spor Salonu'nda toplanan ürünler ekiplerce kategori kategori ayrılırken bir vatandaşın bebek kıyafetleri ile birlikte para biriktirdiği kumbarasını yollaması duygulandırdı. Kumbaranın içerisinden çıkan 72 TL 30 Kuruş ise ekiplerce AFAD'ın hesabına yatırıldı.

HÜZÜNLENDİREN MEKTUP

Öte yandan annesini kaybeden bir vatandaşın yardımda bulunduğu battaniye ile yolladığı mektup da hüzünlendirdi. Annesini 20 gün önce kaybettiğini ifade eden yardımsever, "20 gün önce annemi kaybettim. Onun sıcaklığını hissedemiyorum ben şu an ama bu battaniyeler ile belki oradaki anne ve çocuklar ısınır. Kalbimiz sizinle. Geçmiş olsun." temennilerinde bulundu. Ayrıca yardımlar arasında yer alan yüzlerce duygusal mektup, deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlendi.

ÇOCUKLAR OYUNCAKLARINI YOLLADI

Altındağlı çocuklar, Elazığ ve Malatya'daki çocukları da unutmadı. Minik yürekleri ile hazırladıkları yardım paketlerine oyuncaklarını koyan çocuklar, kalpleri ısıttı. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi Üyesi 14 yaşındaki Muhammed Yasin İpek'in annesi Hatun İpek ise kendi elleriyle yaptığı oyuncağı enkaz altından çıkarılan 2.5 yaşındaki Yüsra bebeğe gönderdi.

"ÇOK DUYGULANDIK"

"Açılan her yardım paketiyle duygu dolu anlar yaşadık" diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Açılan her yardım paketinde milletimizin ne kadar büyük olduğu gördük. Halkımız adeta seferber oldu. İnşallah onların emaneti olan yardımları en kısa zamanda AFAD aracılığı ile Elazığ ve Malatya'ya ulaştıracağız. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.