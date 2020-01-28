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İş adamı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Cemil Kazancı'dan depremi yardım kampanyasında 2 milyon TL'lik bağış!

Kazancı Grup Holding ve Yönetim Kurulu Başkanı gündemde merak edilen isim oldu. ’daki depremin ardından hayırsever vatandaşlar deprem bölgesine yardım etmeye başladı. Bunlardan birisi de iş insanı Cemil Kazancı oldu. Bir televizyon programında 2 milyon TL’lik yardımıyla konuşulan Kazancı’nın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. 2017 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesinde 550 milyon dolar servetiyle biliniyor. Peki ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? Elazığ depremi yardım kampanyasında Cemil Kazancı'dan 2 milyon TL'lik bağış geldi…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:25 ABONE OL
İş adamı Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Cemil Kazancı'dan Elazığ depremi yardım kampanyasında 2 milyon TL'lik bağış!

kimdir, kaç yaşında? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Bir televizyon programında Elazığ depremi için 2 milyon TL'lik yardımıyla konuşulan Cemil Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda CEO'su olarak görev yapan Kazancı'nın serveti ise dudak uçuklatıyor. Peki ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

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İş adamı Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Cemil Kazancı'dan Elazığ depremi yardım kampanyasında 2 milyon TL'lik bağış!
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