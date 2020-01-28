İş adamı Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Cemil Kazancı'dan Elazığ depremi yardım kampanyasında 2 milyon TL'lik bağış!

Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Bir televizyon programında Elazığ depremi için 2 milyon TL'lik yardımıyla konuşulan Cemil Kazancı, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Aksa Enerji CEO'su olarak görev yapan Kazancı'nın serveti ise dudak uçuklatıyor. Peki Cemil Kazancı kimdir ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...