Evli işadamına sevgiliden korunma kararı

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi ve İngiliz Deniz Ticaret Odası eski Başkanı işadamı Hugh Jonathan Beard Boag'ın, sosyetik sevgilisi Özlem Ispartalıgil ile yaşadığı yasak aşk mahkemelik oldu. Boag, 8 yıldır birlikte yaşadıkları evde bulunan milyonluk antikalar, tablolar, saat ve ziynet eşyalarını çalmakla suçladığı sevgilisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, bir de aile bütünlüğünün bozulmaması için mahkemeden koruma kararı aldırdı. Boag, suç duyurusunda evli ve 3 çocuk babası olduğunu, Ispartalıgil ile 8 yıldır birlikteliklerinin olduğunu söyledi. Boag ayrıca, Ispartalıgil'in iki yılda bir arabasını yenilediğini, kendisine Bodrum ve İstanbul'dan iki ev aldığını belirtti. Ayrılmak istediğini söylemesi üzerine, Ispartalıgil'in değiştiğini belirten Boag, evde olmadığı bir gün kendisine ait antika eşyalar, değerli tablolar, özel kasasında bulunan milyonluk saat ve ziynet eşyalarını alarak kendi evine götürdüğünü söyledi.Can güvenliği ve aile birliğinin korunması için mahkemeye başvuran Boag'a mahkeme tarafından 3 ay süreyle kısmen koruma kararı verildi. Karara göre, Özlem Ispartalıgil'in şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla ve diğer yollarla rahatsız etmemesine karar verildi. Bu zaman zarfında Ispartalıgil, Baog'ı rahatsız ederse yasa maddesine göre hapis cezası alabilecek.Boag, şikâyet dilekçesinde, Özlem Ispartalıgil'in evinden aldığı değerli eşyaları geri vermek için 250 bin dolar istediğini de iddia etti. İngiliz işadamı, ayrıca eşyaların sigortalı olduğunu da vurgulayarak maddi değerinin 3 milyon liradan fazla olduğunu söyledi. Sosyetik çiftin evinde çalışan Fatma Çetin olay sonrası ifade verdi. Ispartalıgil'in evde bulunan eşyaları kendi evine götürdüğünü doğrulayan Çetin, yılbaşı izni için evden ayrıldığını ve döndüğünde değerli bazı eşyaların yerinde olmadığını belirtti.

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