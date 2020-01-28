İstanbul deprem toplanma alanları listesi: Deprem anında İstanbullular nerede toplanacak?

Afet anında vatandaşların can güvenliği için belirlenen İstanbul deprem toplanma alanları İBB tarafından vatandaşlara duyuruldu. Kriterler üzerinden puanlama yapılarak tespit edilen toplanma ve geçici barınma alanlarına, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği vatandaşlara duyurulurken binlerce kişi son zamanlarda yurtta yaşanan şiddetli sarsıntılar nedeniyle yaşadıkları tedirginliklerin ardından araştırmalara başladı. Peki, İBB İstanbul deprem toplanma alanları neresi? Deprem anında İstanbullular nerede toplanacak? İşte açıklanan o yerler…

İBB İSTANBUL DEPREM TOPLANMA ALANLARI!

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet'e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

Ayrıca bir sonraki sayfamızda yer alan linke tıklayarak da sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...