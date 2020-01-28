Kıyamet alametleri nelerdir? Dünya üzerinde yaşanan felaketler Kıyamet'in habercisi mi?

Türkiye'de ve dünyada yaşanmakta olan felaketler bazı vatandaşlar için Kıyamet alametleri olarak görülüyor. Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada sıkça yaşanmakta olan depremler, Çin'de ortaya çıkan ancak neredeyse tüm dünyaya yayılmaya devam eden Corona virüs, durdurulamayan Küresel ısınma, Avusturalya'da yaşanan büyük yangın ile milyonlarca canlının ölümü bazı inançlara göre dünyanın sonunun gelmesi olarak tabir ediliyor. Bu düşünceler sonucunda ise vatandaşlar Kıyamet alametleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kıyamet alametleri nelerdir? Dünyanın sonu mu yaklaşıyor? İşte o detaylar…

DÜNYANIN SONU MU GELİYOR? İŞTE KIYAMET ALAMETLERİ!

Sonlanmayan felaketler dünyanın dört bir yanındaki insanların korku dolu günler geçirmesine neden oluyor. Peki dünyada son dönemlerde neler yaşanıyor? Yaşanan bu olaylar kıyamet alametleri mi? Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar...