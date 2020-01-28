Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Mahallenin magandaları pompalıyla böyle ateş etti

Mahallenin magandaları pompalıyla böyle ateş etti

'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden gençler, amatör kameraya yansıdı. O anları kaydeden mahalle sakinin, "Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, havaya ateş ediyorlar" demesi dikkat çekti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:28 ABONE OL
Mahallenin magandaları pompalıyla böyle ateş etti

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir grup genç, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bir sokağa geldi. Bir süre burada oyalanan gençlerden biri, doldur boşalt yaptıktan sonra ellindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O esnada yanında bulunan arkadaşları yanından uzaklaştı. Ateş ettikten sonra yanından uzaklaşan arkadaşları tekrar, arkadaşının yanına gelerek elindeki pompalı tüfeği almaya çalıştı. Gruptan bir kişi arkadaşının elindeki pompalı tüfeği alarak, diğer arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaştı.

MAHALLE SAKİNİ O ANLARI KAYDA ALDI

O anları kaydeden mahalle sakinin, "Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, atış yapıyorlar" demesi dikkat çekti.

Son dakika: Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişilerin tetkikleri temiz çıktı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahallenin magandaları pompalıyla böyle ateş etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN