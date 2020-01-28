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Son dakika: hayatını kaybetti

İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli Vaizi , 77 yaşında vefat etti.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 19:26 ABONE OL
Son dakika: Ahmet Vanlıoğlu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Vanlıoğlu, evinde hayatını kaybetti.

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Tanınmış din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kayınbiraderi olan Vanlıoğlu, İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kuruculuğunu üstlenmiş, emekliliğinden sonra da çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.

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Son dakika: Ahmet Vanlıoğlu hayatını kaybetti
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