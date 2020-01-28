Son dakika haberi... Bebek'te lüks bir mekanda tuvalette tecavüz iddiası!

Arkadaş çevresiyle birlikte İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olan Bebek'te bir mekana giden genç kadına mekanın işletmecisi tarafından tecavüze uğramaktan son anda kurtuldu. Mekanın işletmecisi A.İ, R.D isimli genç kızı lavabodan çıkarken sıkıştırdı ve tecavüz etmeye kalktı. Genç kadının çığlıkları sonrasında işletmeci kaçtı. İşte kan donduran son dakika detayları...

Genç kadın arkadaşları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Bir ara tuvalete gitmeye çalışan bu genç hanımefendi mekanın kalabalık olmasından ve tuvalette çok sıra olmasından dolayı mutfak kısmında bulunan tuvalete gitti. Mekanın tuvaleti yetmediği için mutfakta bulunan hem çalışanların hem de yoğun olduğu zaman müşterilerin kullandığı tuvalete giren bu genç kadın hiç unutamayacağı bir kabus yaşadı.

Mekanın işletmecisi A.İ, R.D. isimli genç kızı lavabodan çıkarken sıkıştırmış. Genç kadını içeri itip, kapıyı kilitlemiş. R.D. isimli genç kıza tecavüz etmeye kalkan A.İ. isimli işletmeci, genç kadının çığlıkları sonrası yakayı ele vermiş. Kadın, müşterilerin yardımı ile tecavüzden kurtulmuş. Hemen bir karakola ve sonra savcılığa giden R.D. mekandan ve işletmeciden şikâyetçi olmuş. Mekan sahibi de bu olay sonrası ise hemen işletmeciyi açığa almış… Tecavüz girişimiyle ilgili yeni detayları, hangi mekanda geçtiğini ve olayın ortağa çıkmaması için genç kıza verilen teklifleri de bir sonraki yazımda yazacağım…