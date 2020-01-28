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Üzerinde otomobil bulunan çekici devrildi: 2 ölü

’nde çekici faciası... Üzerinde 2 araç bulunan çekici kontrolden çıkarak devrildi. Korkunç kazada 2 kişi öldü

ABBAS ÇAKAR Yaşam
Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Üzerinde otomobil bulunan çekici devrildi: 2 ölü
Kocaeli'de kontrolden çıkan çekici, üzerinde yüklü olan 2 otomobil ile birlikte devrildi. Kazada çekiciye yüklü otomobillerin içindeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. Bir otomobili Konya'ya götüren Kerim Arislan yönetimindeki çekici, yol üzerinde arızalanan başka bir araç ile karşılaştı. Bu aracı da çekicinin arka kısmına bağlayaran sürücü, yokuş aşağıya inerken çekici kontrolden çıkarak bariyerlere devrildi. Kazada çekici sürücüsü Kerim Arislan (23) ile birlikte çekicinin üzerinde devrilen araçların içerisindeki Nurullah Şipal (40), Emine Zenkin (52), Nazım Zenkin (50) Erdem Zenkin (6), Muhammet Aslan (26), Hüseyin Zenkin (43) ve Ayşe Zenkin (53) yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Nazım Zenkin (50) ve 6 yaşındaki Erdem Zenkin'in hayatlarını kaybettiğini belirledi.
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Üzerinde otomobil bulunan çekici devrildi: 2 ölü
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