Vakıf Katılım Bankası çalışma saatleri! Vakıf Katılım saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Açılış kapanış saati

Türkiye'nin 81 ilinde birçok şubesi ile müşterilerine güvenilir hizmet sunan Vakıf Katılım, uzun yıllardır hizmet vermeye devam ediyor. Vakıf Katılım'ı tercih eden binlerce vatandaş işlemlerini halletmek için şubelere gitmeden önce bankanın çalışma saatler bilgilerini merak ediyor. Vakıf Katılım Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası ne zaman ve kaça kadar açık gibi soruların cevabına sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Vakıf Katılım saat kaçta açılır ve kapanır?

VAKIF KATILIM ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Katılım'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre hafta içi mesai saatleri listesine buradan erişebilirsiniz. Şubelere gitmeden önce hayal kırıklığı yaşamamak için bankanın çalışma saatleri listesine göz atarak mesai saatleri içinde bankaya gidebilirsiniz.

VAKIF KATILIM BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

25 Haziran 2015'te kurulan ve o günden bu yana müşterilerine hizmete devam eden Vakıf Katılım, hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlamaktadır. 12.30'da 1 saatlik mola veren personeller 13.30 itibariyle ise hizmetlerini sürdürmektedir.

VAKIF KATILIM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Hemen hemen her bankanın olduğu gibi Vakıf Katılım Bankası da hafta içi her gün 17.00'da kapanmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri de resmi tatildir.

VAKIF KATILIM MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

0850 202 1 202 telefon numarasını tuşlayarak bazı işlemlerinizi şubeye gitmeye gerek kaşmadan müşteri hizmetleri temsilcisi ile halledebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine bağlanmak için operatörü dinleyerek size verdiği yönlendirmelere göre tuşlama yapınız.

EFT SAATLERİ

Vakıf Katılım Bankası EFT saatleri de açılış ve kapanış saatleri ile aynıdır. 09.00 ile 17.00 arası EFT yapabilirsiniz.

RESMİ TATİLLERDE VAKIF KATILIM ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Vakıf Katılım ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.