Ziraat Katılım Bankası çalışma saatleri! 2020 Ziraat Katılım saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Açılış kapanış saati

Ziraat Katılım Bankası ile bankacılık işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar çalışma saatleri bilgisini merak ediyor. Özellikle sabah saatinde bankaya gitmeden önce Ziraat Katılım Bankası saat kaçta açılıyor sorusunun cevabı araştırılırken, akşam saatlerinde ise Ziraat Katılım saat kaçta kapanıyor sorusu cevabını arıyor. Açılış kapanış saati bilgisine ulaşarak planını ona göre yapmak isteyenler doğru yerdeler. Peki, 2020 Ziraat Katılım saat kaçta açılır, kaçta kapanır, öğle arası ne zaman ve kaça kadar açık oluyor? İşte çalışma saatleri tablosu!

ZİRAAT KATILIM BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Katılım Bankasının açılış, öğle arası ve kapanış saatlerini en doğru ve güncel bilgiler ile öğrenmek için doğru yerdesiniz. Tüm bankaların olduğu gibi Ziraat Katılım'ın da çalışma saatleri listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Şubelere gitmeden önce mesai saatleri listesine hemen göz atabilirsiniz.

ZİRAAT KATILIM BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şube ve personelleri ile hizmet vermeye devam eden Ziraat Katılım Bankaları hafta içi her gün 09.00'da mesaiye başlıyor. 12.30'da öğle arası molası veren banka 13.30 itibariyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

ZİRAAT KATILIM BANKASI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ziraat Katılım Bankaları, 09.00'da mesaiye başlarken, 17.00'da ise mesai sona eriyor. Cumartesi ve Pazar günleri ise tüm şubeler kapalı oluyor.

ZİRAAT KATILIM MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Ziraat Katılım müşteri hizmetlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar 0850 220 50 00 telefon numarasını tuşlayarak operatöründe yardımı ile müşteri hizmetleri temsilcisine bağlanabilirler.

EFT SAATLERİ NASIL?

Ziraat Katılım Bankası EFT işlemleri ise saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılabiliyor.

RESMİ TATİLLERDE ZİRAAT KATILIM ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde Ziraat Katılım ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

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