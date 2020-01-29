17 ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç saniye sürdü ve kaç kişi öldü?

Ülkemizin aktif fay hatlarının geçiş yolu üzerinde olması ve deprem kuşağı üzerinde yer alması nedeniyle ülke sınırlarımızda yahut sınır ötesinde gerek kara üzerinde gerekse denizlerde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde pek çok depreme maruz kalınıyor. Ülkemizde tarih boyunca pek çok büyük yıkıma neden olan depremler meydana geldi ancak yakın tarihimize baktığımızda şüphesiz ki Marmara Denizi'nde meydana gelen ve merkez üssü Gölcük olmak üzere pek çok çevre il ve ilçede büyük yıkım ve can kaybına neden olan 17 Ağustos 1999 depremi hakkında son olarak yaşadığımız Elazığ, Malatya, Manisa ve İstanbul Silivri depremlerinin ardından vatandaşlar hafızalarını tazelemek adına gerek internet ortamında gerekse yazılı kaynaklarda bilgi araştırıyor. Durum böyle olunca arama motorlarından yoğun şekilde 17 ağustos depremi kaç şiddetindeydi, Gölcük depremi kaç saniye sürdü ve kaç kişi öldü? şeklinde sorularla araştırmalar yoğun olarak sürüyor. Peki, 17 ağustos 1999 depremi kaç şiddetindeydi, Gölcük depremi kaç saniye sürdü ve kaç kişi öldü? İşte felakete ilişkin detaylar…

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ? 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ VE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos 1999 depreminin şiddeti, kaç saniye sürdüğü ve kaç kişi öldüğüne ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;