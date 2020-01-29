2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminin merakla beklediği 2020 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayram tatilini iple çeken vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler takvimine bakıyor. Her sene olduğu gibi bu senede fazladan tatil beklentisi yaşanacak. Hem öğrenciler hem veliler yaz tatilini fırsata çevirmek için yurt içi yurt dışı fırsatlarını değerlendirecek. Kurban Bayramı hicri takvim ile miladi takvim arasındaki gün farkı nedeniyle her yıl 11 günlük farkla kutlanmaktadır. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020

Diyanet 2020 Kurban Bayramı tarihlerini duyurdu. Haberimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Kurban Bayramı tarihine ve tatil günlerine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.