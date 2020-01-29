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Son dakika: Akdeniz’nde korkutan ! Deprem birçok bölgede hissedildi - ve son depremler listesi

ve ’nden gelen son dakika haberine göre Akdeniz’nde meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Haberimizde, Akdeniz’nde meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 17:11 ABONE OL
Son dakika: Akdeniz’nde korkutan deprem! Deprem birçok bölgede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5 kilometre derinlikte saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sadece 20 dakika önce 2.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşirken, onun derinliği 9.7 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte gelen son dakika bilgilerine göre Kandilli Rasathanesi'ne ait son depremler listesindeki depremler ve bilgiler;

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Son dakika: Akdeniz’nde korkutan deprem! Deprem birçok bölgede hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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