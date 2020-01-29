Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır? AKUT Güvendeyim uygulaması nedir, ne işe yarar?

Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır? AKUT Güvendeyim uygulaması nedir, ne işe yarar?

Ülkemizde son olarak merkezli yaşanan depremin ardından binlerce vatandaş Güvendeyim uygulaması ile ilgili araştırmalara başladı. AKUT tarafından oluşturulan bu uygulama ile afet anında kişi ile ilgili bilgileri, sizin belirlediğiniz insanlara gönderiyor. Konum bilginize rahatlıkla ulaşmayı sağlayan bu platform binlerce kişi tarafından telefonlara indirilmeye başladı. Elazığ depremi ile adını duyuran uygulama 5 telefon numarasına tek bir hareketle konum bilginizi ve güvende olduğunuzun bilgisini veriyor. Peki, AKUT Güvendeyim uygulaması nedir, nasıl indirilir? AKUT Güvendeyim nasıl kullanılır, ne işe yarar? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 09:13 ABONE OL
AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır? AKUT Güvendeyim uygulaması nedir, ne işe yarar?

Güvendeyim uygulaması nedir, ne işe yarar? Sorusunun cevabı internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Belirlediğiniz beş kişiye afet anındaki tek hareketinizde sizinle ilgili bilgileri gönderebilen ve hayati önem taşıyan bu uygulama uzmanlar tarafından öneriliyor. depremi ile gündeme gelen bu konu ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde AKUT Güvendeyim nedir, ne işe yarar şeklindeki sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, AKUT güvendeyim ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte detaylar…

AKUT GÜVENDEYİM UYGULAMASI NE İŞE YARAR?

Güvendeyim uygulaması, yaşanan doğal afet sonrasında güvende olduğunuzu ve konum bilginizi SMS olarak bildirmenizi sağlar. Haberimizin devamından diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır? AKUT Güvendeyim uygulaması nedir, ne işe yarar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN