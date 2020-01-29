Arnavutluk'ta deprem oldu! Arnavutluk hangi bölgede, fay hattı hangisi?

Dün akşam saatlerin Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerin 7 kilometre derinliğinde, merkez üssü Dıraç'ın Bubq Köyü olarak açıklanan bir deprem meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki deprem haberinin ardından konuyla ilgili son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı.

ARNAVUTLUK'TA DEPREM

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü bilgilerine dayandırılarak yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Dıraç'ın Bubq köyü olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Ana depremin ardından birkaç artçı sarsıntının da oluştuğu belirtilen açıklamada, şimdilik herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Deprem başkent Tiran'da paniğe yol açarken, korkan vatandaşlar sokağa çıktı.

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti.

ARNAVUTLUK NEREDE?

Dün akşam meydana gelen depremin ardından Arnavutluk'un konumu merak edildi.

Arnavutluk Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde Yunanistan'dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyonya Denizi'ne kıyısı vardır. İyon Denizi ile Adriyatik Denizi arasındaki Otranto Boğazı'nın karşısındaki İtalya'ya uzaklığı 72 km'den (45 mi) daha azdır.