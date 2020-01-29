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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 06:40 ABONE OL
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkisinde ismi öğrenilemeyen sürücüsünün yönetimindeki 34 KZ 8594 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri ise daha sonra sürücünün cesedini sıkıştığı araçtan çıkardı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi morga kaldırıldı.

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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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