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Cenazeyi kefenle aracının koltuğunda taşıyan sürücüye polis müdahale etti

'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki gencin cenazesini, hafif ticari aracının ön koltuğuna kefenli olarak koyarak 'ye götürmek üzere yola çıkan sürücüye polis engel oldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 11:17 ABONE OL
Cenazeyi kefenle aracının koltuğunda taşıyan sürücüye polis müdahale etti

Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki gencin cenazesini, hafif ticari aracının ön koltuğuna kefenli olarak koyarak Suriye'ye götürmek üzere yola çıkan sürücüye polis müdahale etti.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Suriyeli Ömer Kaddur (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaddur'un Suriye'deki ailesi, cenazenin ülkelerine getirilmesi için kentte yaşayan yine Suriyeli Muhammed Bekkur ile irtibata geçti.

Kefenlenmiş cenazeyi hastane morgundan alarak hafif ticari aracının ön koltuğuna yatıran Bekkur, beraberindeki 7 yaşındaki oğluyla Suriye'ye gitmek için yola çıktı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Gerekli evrakları almak üzere İl Göç İdaresinin merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki ek hizmet binasına uğrayan Bekkur'un aracındaki cenazeyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, Bekkur'a cenazenin bu şekilde taşınmasının doğru olmadığını, yanındaki çocuğunun da psikolojisinin bozulabileceğini söyleyerek sürücünün yola devam etmesine izin vermedi.

Mezarlık morguna kaldırılan Ömer Kaddur'un naaşının, daha sonra cenaze aracıyla ülkesine gönderileceği öğrenildi.

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Cenazeyi kefenle aracının koltuğunda taşıyan sürücüye polis müdahale etti
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