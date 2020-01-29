Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Corona virüsü Türkiye’de var mı? Korona virüsü nasıl ve nereden bulaşır? İşte tüm merak edilenler

virüsü Türkiye’de var mı? Korona virüsü nasıl ve nereden bulaşır? İşte tüm merak edilenler

Dünya genelinde virüsü tehdidi devam ederken virüsten korunma yöntemleri araştırılıyor. Ölümcül virüs olarak bilinen korona virüsü ülkemizde de ciddi riskler taşıyor. Çin’deki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şuana kadar 80’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği virüsün bulaşıcı olması vatandaşları korkutuyor. On binlerce vatandaş ‘’ Türkiye’de var mı? Virüs nasıl bulaşır?’’ sorusuna yanıt arıyor. Yeni koronavirüsün, yasa dışı olarak egzotik hayvanları da satan Wuhan kentindeki bir balık pazarında ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Virüs, Çin'de Pekin ve Şangay kentleri de dahil olmak üzere pek çok kente yayıldı. Peki ’de var mı? (Korona) ?

Giriş Tarihi: 29.1.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 08:58 ABONE OL
Corona virüsü Türkiye’de var mı? Korona virüsü nasıl ve nereden bulaşır? İşte tüm merak edilenler

virüsü Türkiye'de var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılma tehdidi bulunan virüsün belirtileri ve bulaşıcı olma riski merak ediliyor. On binlerce vatandaşı tehdit altında bırakan ) virüsü ve tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu. Virüsten korunmak için henüz bir aşı geliştirilmedi. Uzmanlar hareketin salgının yayılmasını durdurmak ve yaşamları korumak anlamına geldiğini belirtti. Peki Türkiye'de var mı? (Korona) Corona virüsü nasıl ve nereden bulaşır?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü Türkiye’de var mı? Korona virüsü nasıl ve nereden bulaşır? İşte tüm merak edilenler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN