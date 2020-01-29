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nasıl yapılır? Zorunlu Sigortası nedir?

Ülkemizde ve dünya üzerinde peş peşe yaşanan şiddetli sarsıntılar vatandaşları alınabilecek tedbirleri araştırmaya yönlendirdi. () tarafından yapılan son açıklamada elde edilen verilere göre son olarak 'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki sarsıntıdan en çok etkilenen şehir 'ta konutların yüzde 60,5'inde sigortası bulunmadığı ifade edildi. Ülkemizde vatandaşların ihmal ettiği bu konu son zamanlarda ise araştırılan konular arasında yerini aldı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu açıklamasında aynı zamanda birçok ilimizde bulunan riskleri de hatırlattı. Peki, DASK nasıl yapılır? nedir? DASK Deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların cevabı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 12:23 ABONE OL
DASK nasıl yapılır? Zorunlu Deprem Sigortası nedir?

Türkiye'de çoğu vatandaşın göz ardı ettiği ancak büyük önem taşıyan zorunlu sigortası ile ilgili tarafından yapılan açıklamada son olarak ülkemizde yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.8 şiddetindeki sarsıntıdan en çok etkilenen ilimiz 'ta konutların yüzde 60,5'inde deprem sigortası bulunmadığı ifade edildi. Bu ilimizdeki konut sayısını 130 bin 140 olarak açıklayan , yaşayan poliçe sayısının ise 51 bin 432 olduğunu ifade etti. Son zamanlarda yaşanan bu şiddetli sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken aynı zamanda da tedbir almaya yönlendirdi. Peki, DASK nasıl yapılır? nedir, nasıl başvurulur? İşte DASK başvurusu ile ilgili tüm detaylar…

DASK DUYURDU: DEPREM SİGORTASI YAPAN ÇOK AZ KONUT BULUNUYOR!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre geçtiğimiz hafta 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği şehirlerden birisi olan Sivas'ta konutların yüzde 60,5'inin sigortası bulunmuyor.
Sivas'taki konut sayısını 130 bin 140 olarak açıklayan kurum, yaşayan poliçe sayısının ise 51 bin 432 olduğunu duyurdu.
Kentte faaliyet gösteren sigortacı Bekir Tanyıldız, deprem sigortasının önemi hakkında açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı.
DASK zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır sorusunun cevabı için sonraki sayfalarımızı ziyaret ediniz...
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DASK nasıl yapılır? Zorunlu Deprem Sigortası nedir?
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