Türkiye'de çoğu vatandaşın göz ardı ettiği ancak büyük önem taşıyan zorunlu deprem sigortası ile ilgili Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada son olarak ülkemizde yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.8 şiddetindeki sarsıntıdan en çok etkilenen ilimiz Sivas'ta konutların yüzde 60,5'inde deprem sigortası bulunmadığı ifade edildi. Bu ilimizdeki konut sayısını 130 bin 140 olarak açıklayan DASK, yaşayan poliçe sayısının ise 51 bin 432 olduğunu ifade etti. Son zamanlarda yaşanan bu şiddetli sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken aynı zamanda da tedbir almaya yönlendirdi. Peki, DASK nasıl yapılır? Zorunlu Deprem Sigortası nedir, nasıl başvurulur? İşte DASK başvurusu ile ilgili tüm detaylar…