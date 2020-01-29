Depremlerden sonra gündem olan Dyson Lin kimdir? Dyson Lin sahtekar mı deprem habercisi mi?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile kısa süre içerisinde tüm dikkatleri üzerinde toplayan Dyson Lin'in bazı tahminlerinin tutması, İstanbul ve Marmara depremi ile ilgili tahminlerinin tutacağı konusunda endişe yarattı. Elindeki sistem ile deprem sinyallerini görebildiğini iddia eden Dyson Lin son günlerde Türkiye'de en çok konuşulan isimler arasında yer alırken kendini deprem bilimcisi olarak tanıtan bu adamın bir uzmanlığı olmadığı ortaya çıktı. Elazığ depreminin ardından yurt çapında konuyla ilgili bir hassasiyet gelişirken, bu durumu kullanarak sosyal medyada takipçi sayısını artıran Dyson Lin'in bir uzmanlığının olmadığı gibi bahsi geçen enstitüsünün de uydurma olduğu tespit edildi.

İşte Dyson Lin ile ilgili gerçekler