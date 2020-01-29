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Depremlerden sonra gündem olan kimdir? Dyson Lin sahtekar mı habercisi mi?

2020 yılı başlangıcından itibaren hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde üst üste depremler meydana geliyor. Ülkemizde Elazığ, Malatya, Manisa ve Marmaris’te meydana gelen şiddetli depremler yurt çapında paniğe sebep oldu. Depreme karşı hassasiyet doruk noktasına ulaşırken son dakika haberleri ve gelişmelerine yönelik araştırmalar hiç olmadığı kadar sıklaştı. Özellikle sosyal medyada bu durumu fırsat bilen ve asılsız paylaşımlarda bulunan çok sayıda deprem tahmincisi türedi. Vatandaşlarda korku ve paniğe sebep olan bu sözde tahminciler, yalnızca yurt içinde de değil. Kendisini deprem bilimcisi olarak tanıtan ve depremle ilgili sinyaller paylaşan isim bir Tayvanlı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye odaklı paylaşımlar yapan Dyson Lin ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. İşte kendini deprem bilimcisi olarak tanıtan Tayvanlı Dyson Lin’in foyası…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 11:41 ABONE OL
Depremlerden sonra gündem olan Dyson Lin kimdir? Dyson Lin sahtekar mı deprem habercisi mi?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile kısa süre içerisinde tüm dikkatleri üzerinde toplayan 'in bazı tahminlerinin tutması, İstanbul ve Marmara depremi ile ilgili tahminlerinin tutacağı konusunda endişe yarattı. Elindeki sistem ile sinyallerini görebildiğini iddia eden Dyson Lin son günlerde Türkiye'de en çok konuşulan isimler arasında yer alırken kendini deprem bilimcisi olarak tanıtan bu adamın bir uzmanlığı olmadığı ortaya çıktı. Elazığ depreminin ardından yurt çapında konuyla ilgili bir hassasiyet gelişirken, bu durumu kullanarak sosyal medyada takipçi sayısını artıran Dyson Lin'in bir uzmanlığının olmadığı gibi bahsi geçen enstitüsünün de uydurma olduğu tespit edildi.

İşte Dyson Lin ile ilgili gerçekler

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Depremlerden sonra gündem olan Dyson Lin kimdir? Dyson Lin sahtekar mı deprem habercisi mi?
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