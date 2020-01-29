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'de '' riski taşıyan 5 okul yıkılacak

Valiliği, kamu binalarındaki risk raporu çalışması kapsamında 5 okulun deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verdi. Rıza Malatyalı İlkokulu, Işık İlkokulu B Blok, , Gümüşova İlkokulu ve Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binaları yıkılarak, yeni binalar yapılacaktır.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 21:40 ABONE OL
Düzce'de 'deprem' riski taşıyan 5 okul yıkılacak

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce Valiliği tarafından 1999 Düzce depremi öncesi yapılan kamu binalarında inceleme başlatıldı.

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Bu kapsamda ilk olarak okullarda yapılan incelemede 5 okulun yıkılmasına kadar verildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Elazığlı vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yardımcı olmaya gayret ederken, ilimizde de bütün kamu binaları ve özellikle okullar üzerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir. Yıkım tehlikesi olan okulumuz bulunmamakla birlikte, deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen Rıza Malatyalı İlkokulu, Işık İlkokulu B Blok, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu, Gümüşova İlkokulu ve Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binaları yıkılarak, yeni binalar yapılacaktır. Bu nedenle, yıkılacak olan Rıza Malatyalı İlkokulu öğrencilerinin Rıza Malatyalı Ortaokulunda, Işık İlkokulu B Blok öğrencilerinin Işık İlkokulu A bloğunda, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Konuralp Ortaokulunda, Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise geçici olarak Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 15 dersliği bulunan A blokta eğitim öğretime devam etmeleri planlanmıştır."

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Düzce'de 'deprem' riski taşıyan 5 okul yıkılacak
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