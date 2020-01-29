Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Elazığ depremi için yardım nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay'a deprem yardımı nasıl yapılır?

depremi için yardım nasıl yapılır? ve Kızılay'a yardımı nasıl yapılır?

’da 6.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar korku ve panik yaşadılar. sarsıntıları sürerken, çevre illerde de depremin büyüklüğü hissedildi. Dünya basınında da büyük yankı uyandıran deprem için yardım çadırları ve başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Yaşanan bu acı olayın ardından Türkiye tek yürek oldu ve Doğu illerimizde yaşanan deprem sonrası yardım kuruluşları faaliyete başladı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla bölgeye giyecek ve teçhizat yardımında bulunuyor. da depremzedelere dektek olmak için bir yardım kampanyası başlattı. Peki nasıl yapılır? nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 29.1.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 08:58 ABONE OL
Elazığ depremi için yardım nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay'a deprem yardımı nasıl yapılır?

için yardımı nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Elazığ'da 6.8 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedilmiş ve hasara sebep olmuştu. Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi ve talepte bulunuyor. Özellikle '' ve Kızılay'a deprem yardımı nasıl yapılır?'' merak ediliyor. Hem dünyada hem ülkemizde büyük yankı uyandıran depremle birlikte yardım kuruluşları faaliyetlerini artırdı. Peki nasıl yapılır? nasıl yapılır? İşte detaylar…

ELAZIĞ İÇİN DEPREM YARDIMI NASIL YAPILIR? AFAD VE KIZILAY'A DEPREM YARDIMI NASIL YAPILIR?

Elazığ'daki depremin ardından bölgede yardım kuruluşları çalışmalarını sürdürüyor. Haberimizde, Elazığ için deprem yardımı nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay'a deprem yardımı nasıl yapılır? Sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ depremi için yardım nasıl yapılır? AFAD ve Kızılay'a deprem yardımı nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN