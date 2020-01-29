Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İnternet üzerinden aldıkları yatağı kargo personeli başkasına teslim etti!

üzerinden aldıkları yatağı kargo personeli başkasına teslim etti!

İzmir'de, 5 ay önce evlenen Özgür Deniz (28) ve Gülay Huri (30) çifti, internetten satın aldıkları yatağın kargo şirketi tarafından kafede çalışan bir garsona teslim edilmesiyle şaşkına döndü. Günlerdir yere serdikleri yorganın üzerinde yattıklarını söyleyen çift, hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 16:17 ABONE OL
İnternet üzerinden aldıkları yatağı kargo personeli başkasına teslim etti!

İzmir'de, 5 ay önce evlenen Özgür ve Gülay Huri çifti, Karşıyaka semtinde bulunan yeni bir eve taşınınca ev eşyalarını da internetten satın aldı. Popüler bir online alışveriş sitesinden 31 Aralık tarihinde çift kişilik ortopedik yatağı 1059 TL karşılığında satın alan çift, ürünün son teslim tarihi olan 7 Ocak'a kadar ulaştırılmasını bekledi. Belirtilen teslim tarihine kadar online alışveriş sitesinin ürünü kargo şirketine ulaştırmadığı halde çıkışını yaptığını iddia eden çift, yaşanan gecikmeye rağmen yatağı teslim almayı bekledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnternet üzerinden aldıkları yatağı kargo personeli başkasına teslim etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN