Son dakika: Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten olay! 4 kişi yakalandı...
Dolandırıcılık vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Sahtekarların son yöntemi 'bu kadarına da pes' dedirtti. İnternette satışa çıkarılan otobüs, kamyon ve TIR gibi araçların sahiplerine kapora ve senet veriyor, sonrasında ise aldıkları aracı parçalayarak satıyorlardı. Son dakika haberine göre; gelen şikayetler sonrasında zanlıların peşine düşen Adana polisi, 4 kişiyi yakaladı. İkisi tutuklanan zanlıların 75 bin liraya satın alıp parçaladığı otobüsü getirme görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.1.2020 10:39Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 11:03ABONE OL
Adana polisi internet üzerinden gördükleri satılık otobüs, kamyon ve tır sahipleri ile irtibata geçip onlara kaparo ve senet vererek dolandırıp aldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 4 kişiyi yakaladı.