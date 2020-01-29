Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten olay! 4 kişi yakalandı...

Son dakika: 'da 'bu kadarına da pes' dedirten olay! 4 kişi yakalandı...

Dolandırıcılık vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Sahtekarların son yöntemi 'bu kadarına da pes' dedirtti. İnternette satışa çıkarılan otobüs, kamyon ve TIR gibi araçların sahiplerine kapora ve senet veriyor, sonrasında ise aldıkları aracı parçalayarak satıyorlardı. Son dakika haberine göre; gelen şikayetler sonrasında zanlıların peşine düşen polisi, 4 kişiyi yakaladı. İkisi tutuklanan zanlıların 75 bin liraya satın alıp parçaladığı otobüsü getirme görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 11:03 ABONE OL
Son dakika: Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten olay! 4 kişi yakalandı...

polisi internet üzerinden gördükleri satılık otobüs, kamyon ve tır sahipleri ile irtibata geçip onlara kaparo ve senet vererek dolandırıp aldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 4 kişiyi yakaladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten olay! 4 kişi yakalandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN