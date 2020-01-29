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teşhisi konuldu iki gün sonra öldü

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Kanser teşhisi konuldu iki gün sonra öldü
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kübra Ataş (26), önceki gün karın ağrısı şikayetiyle aynı mahallede bulunan sağlık merkezine başvurdu. Kübra Ataş'a yapılan tetkikler sonucunda kan kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Kübra Ataş, tedavi altına alındı. Ancak dün yaşamını yitirdi. Kübra Ataş'ın cenazesi, bugün Alikahya Hayırseverler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Kanser teşhisi konuldu iki gün sonra öldü
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