Kanserli çocukların 2. Aile Evi Pendik’te

BUGÜN NELER OLDU

Kanser tedavisi gören çocuk sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor. Çocuklarının tedavisi için başka şehirlerden İstanbul'a gelen ve ekonomik sıkıntı çeken aileler, özellikle barınma konusunda ciddi problemler yaşıyor. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) 2012 yılında hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Aile Evi de odağına bu sorunu alıyor. İstanbul Cerrahpaşa'daki ilk Aile Evi'nin başarısından sonra, Anadolu yakasındaki talepleri de karşılamak hedefiyle hayata geçirilen II. Aile Evi, geçtiğimiz günlerde Pendik'te açıldı. KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine aileler ve bağışçılar katıldı.Bütün odaların ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildiği, 6 kattan oluşan II. Aile Evi'nde 22 ailenin konaklayabileceği 22 oda bulunuyor. Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun odasının yer aldığı II. Aile Evi'nde, anneler için atölye alanı, sınıf, bilişim odası ve psikolog odası da bulunuyor.