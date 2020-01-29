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çalışma saatleri 2020: Marmaray'ın ilk ve son seferi saat kaçta? Gebze - Halkalı banliyö treni sefer saatleri

Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden birisi olan (Gebze Halkalı banliyö tren hattı) hakkında en çok merak edilen konulardan birisi olarak çalışma ve sefer saatleri 2020 geliyor. Gebze ve Halkalı arasında hizmet veren, YHT durakları da barındıran bu banliyö treni, ilk ve son sefer saati aralığında milyonlarca vatandaşı taşıyor. Bu doğrultuda da, Marmaray'ın hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri bilgisi önem arz ediyor. Peki, Marmaray saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Gebze Halkalı banliyö tren ilk ve son seferi kaçta yapılıyor? İşte, 2020 bilgisi...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 02:10 ABONE OL
Marmaray çalışma saatleri 2020: Marmaray'ın ilk ve son seferi saat kaçta? Gebze - Halkalı banliyö treni sefer saatleri

İstanbul'da toplu ulaşım denildiğinde akıllara gelen ilk seçeneklerden birisi olan Marmaray hakkında en çok araştırılan konulardan birisi 2020 çalışma saatleri ve sefer saatleri bilgisi olarak öne çıkıyor. Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği Halkalı Gebze banliyö treni hattının hafta içi/hafta sonu çalışma saatleri bilgisi, vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Zira, üzerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) durakları da barındıran bu ulaşım aracı ilk ve son sefer saati dahil olmak üzere günde milyonlarca kişiyi taşıyor. Bu yüzden de açılış ve kapanış saati oldukça merak ediliyor.

Haberimizden, Gebze Halkalı banliyö treni olarak da bilinen 2020 Marmara çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; ilk seferin kaçta başladığını ve son seferin saat kaçta yapıldığını öğrenebilirsiniz.

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

  • Gebze - Halkalı (İlk tren 06.00)
  • Gebze - Halkalı (Son tren 22.15)
  • Halkalı - Gebze (İlk tren 06.00)
  • Halkalı - Gebze (Son tren 22.00)
  • Söğütlüçeşme - Zeytinburnu (İlk tren 05.54)
  • Söğütlüçeşme - Zeytinburnu (Son tren 23.54)
  • Zeytinburnu - Söğütlüçeşme (İlk tren 05.50)
  • Zeytinburnu - Söğütlüçeşme (Son tren 23.20)

MARMARAY DURAKLARI

  1. Halkalı
  2. Mustafa Kemal
  3. Küçükçekmece
  4. Florya
  5. Yeşilköy
  6. Yeşilyurt
  7. Ataköy
  8. Bakırköy
  9. Yenimahalle
  10. Zeytinburnu
  11. Kazlıçeşme
  12. Yenikapı
  13. Sirkeci
  14. Üsküdar
  15. Ayrılık Çeşmesi
  16. Söğütlüçeşme
  17. Feneryolu
  18. Göztepe
  19. Erenköy
  20. Suadiye
  21. Bostancı
  22. Küçükyalı
  23. İdealtepe
  24. Süreyya Plajı
  25. Maltepe
  26. Cevizli
  27. Atalar
  28. Başak
  29. Kartal
  30. Yunus
  31. Pendik
  32. Kaynarca
  33. Tersane
  34. Güzelyalı
  35. Aydıntepe
  36. İçmeler
  37. Tuzla
  38. Çayırova
  39. Fatih
  40. Osmangazi
  41. Darıca
  42. Gebze

MARMARAY KAÇ DAKİKADA BİR GELİYOR?

Gebze Marmaray hattında her 15 dakikada bir tren seferleri yapılmaktadır. Söğütlüçeşme - Zeytinburnu arasında her 8 dakikada bir tren seferi yapılmaktadır.

MARMARAY KAÇ DAKİKADA GİDİYOR?

Gebze'den Halkalı'ya seyahat süresi 185 dakikadan 115 dakikaya inmiştir. Bakırköy'den Bostancı'ya 37 dakika gidilmekle beraber, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olmuştur.

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

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Marmaray çalışma saatleri 2020: Marmaray'ın ilk ve son seferi saat kaçta? Gebze - Halkalı banliyö treni sefer saatleri
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