Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da yağışlar ne zaman sona erecek?

Plan yapmadan önce dikkat! Meteoroloji'den yurt genelini ilgilendiren peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları geldi. Ocak sonu itibarı ile aralarında İstanbul'un da bulunduğu Batı illerinde sağanak yağışların etkisi görülürken, Doğu'da ise beyaz örtü hayatı teslim almış durumda. Önümüzdeki beş gün için beklenen hava durumu ve sıcaklık tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, İstanbul için sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu. MGM ayrıca, İstanbul'daki yağışların ne zaman biteceğini de haritalı tahmin ile açıkladı. Öte yandan, Akdeniz için yarın fırtına beklendiği belirtildi ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir ve beş günlük haritalı tahmin ile il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.