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'den son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! 'da yağışlar ne zaman sona erecek?

Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve sağanak, kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak ayının bitmesine çok az bir süre kala, Batı illerinde sağanak yağışlar görülüyor. Doğu'da ise sıcaklıklar nispeten mevsim normalleri civarında seyrederken beyaz örtü günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan Meteoroloji, İstanbul için flaş sağanak uyarılarında bulundu. MGM ayrıca, birçok ilde beklenen kar yağışına da dikkat çekerken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları hakkında bilgi edinebilir, önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini il il görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 18:36 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da yağışlar ne zaman sona erecek?

Plan yapmadan önce dikkat! 'den yurt genelini ilgilendiren peş peşe son dakika ve sağanak, kar yağışı uyarıları geldi. Ocak sonu itibarı ile aralarında 'un da bulunduğu Batı illerinde sağanak yağışların etkisi görülürken, Doğu'da ise beyaz örtü hayatı teslim almış durumda. Önümüzdeki beş gün için beklenen hava durumu ve sıcaklık tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, İstanbul için sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu. MGM ayrıca, İstanbul'daki yağışların ne zaman biteceğini de haritalı tahmin ile açıkladı. Öte yandan, Akdeniz için yarın fırtına beklendiği belirtildi ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir ve beş günlük haritalı tahmin ile il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da yağışlar ne zaman sona erecek?
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