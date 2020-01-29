Metro çalışma ve sefer saatleri 2020: İstanbul, Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Toplu ulaşım denildiğinde akıllara gelen ilk seçenek olan metrolarla ilgili en çok araştırılan konulardan birisi 2020 çalışma saatleri ve sefer saatleri bilgisidir. Milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan bu ulaşım araçlarının hafta içi/hafta sonu çalışma saatleri bilgisi, vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Zira, bu ulaşım araçları ilk ve sonl sefer saati dahil olmak üzere günde milyonlarca kişiyi taşıyor. Bu yüzden de kalkış saatleri oldukça merak ediliyor.

Haberimizden, Adana, İzmir, Ankara, İzmir ve İstanbul metrosu başta olmak üzere il il 2020 metro çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; ilk seferin kaçta başladığını ve son seferin saat kaçta yapıldığını öğrenebilirsiniz.

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul metrosu çalışma saatleri: 06:00 – 00:00 (Hafta sonu değişiklik göstermektedir)

Ankara metro çalışma saatleri: 06:00 – 01:00

İzmir metrosu çalışma saatleri: 06:00 – 00:20

Adana metro çalışma saatleri: 06:04 – 23:04

Bursa metrosu çalışma saatleri: 06:00 – 00:00

RAMAZAN AYINDA VE BAYRAMDA METRO ÇALIŞMA SAATLERİ

Ramazan ayında ve Bayramda metro çalışma saatleri de değişiklik göstermektedir. Öyle ki, il belediyelerince alınan kararlar gereğince, genellikle son sefer bir saat daha gecikmeli yapılmaktadır.

İSTANBUL METROSU HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Metro İstanbul işletmesinde bulunan;

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır),

M4 Kadıköy-Tavşantepe,

M5 Üsküdar-Çekmeköy,

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatları

hafta sonu ve resmi tatil günleri 24 saat çalışmaktadır.

Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan geceler ile resmi tatil günleri öncesindeki gecelerde, 20 dk. sefer aralığında gerçekleştirilmektedir. Bu planlama ile; hafta sonları gece seferi öncesindeki normal işletme günü ile birlikte 66 saatlik, 1 günlük resmi tatillerde de 42 saatlik kesintisiz işletme gerçekleştirilmektedir.

İşletme hafta sonu ve resmi tatil günlerinin takvim günü başlangıcı, yani saat 00:00 itibari ile başlayarak ilgili gün veya günlerin son normal işletmesinin bitişi ile saat 23:59'da sona ermektedir.

TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLERDE METRO VAR?

Ülkemizde,

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Adana

illerinde metro ağı bulunmaktadır.