AFAD MTA fay hattı sorgulama 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu? AFAD MTA ile fay hattı sorgulama ekranı

Geçtiğimiz hafta Elazığ Sivrice'de yaşanan depremin yarattığı can kaybı ve ardından yurdun çeşitli bölgelerinde yaşanan depremlerde vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Özellikle sosyal medya platformdaki çeşitli spekülasyonlar üretildi. Bu durumun yarattığı tedirginlik, AFAD ve MTA fay hattı sorgulama işleminin en çok araştırılan konular arasında öne çıkmasına sebep oldu. Vatandaşlar, oturduğu bölgenin, evin ve binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenebilmek amacıyla deprem riski ve fay hatları haritasını sorguluyor.

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI, DEPREME DAYANIKLI MI?

Yanıtı merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Bilindiği üzere, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz.