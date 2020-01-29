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2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu? AFAD MTA ile fay hattı sorgulama ekranı

Elazığ’da meydana gelen, can kaybına sebep olarak tüm Türkiye’yi yasa boğan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye fay hatları haritası sorgulama işlemine yönelik araştırmalarda da üst seviyeye çıktı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından süregelen süreçte Manisa, Muğla, İzmir illerimizde yaşanan depremler yurt çapında panik yarattı. Buna bağlı olarak 'Evimin altında fay hattı var mı, oturduğum yerin deprem riski bulunuyor mu?' sorularının yanıtı sıklıkla araştırılmaya başlandı. ve yenilenmiş ve güncel ile oturduğunuz evin, binanın güven derecesini, altından, yakınından veya çevresinden fay hattı geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz. Peki 2020 MTA ve AFAD fay hattı sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte, 2020 Türkiye fay hatları haritası...

Giriş Tarihi: 29.1.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 14:56 ABONE OL
AFAD MTA fay hattı sorgulama 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu? AFAD MTA ile fay hattı sorgulama ekranı

Geçtiğimiz hafta Elazığ Sivrice'de yaşanan depremin yarattığı can kaybı ve ardından yurdun çeşitli bölgelerinde yaşanan depremlerde vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Özellikle sosyal medya platformdaki çeşitli spekülasyonlar üretildi. Bu durumun yarattığı tedirginlik, ve işleminin en çok araştırılan konular arasında öne çıkmasına sebep oldu. Vatandaşlar, oturduğu bölgenin, evin ve binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenebilmek amacıyla deprem riski ve fay hatları haritasını sorguluyor.

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI, DEPREME DAYANIKLI MI?

Yanıtı merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Bilindiği üzere, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz.

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AFAD MTA fay hattı sorgulama 2020: Evimin altından, yakınından fay hattı geçiyor mu? AFAD MTA ile fay hattı sorgulama ekranı
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