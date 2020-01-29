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Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Yakınları sinir krizi geçirdi

’da, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen çocuğun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.1.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 17:41 ABONE OL
Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa'dan Muradiye Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.C.Ö. (23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.'ye (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine gelen M.S.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

M.S.'nin cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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