Regaip Kandili ne zaman? 2020 Regaip Kandili tarihi burada! Diyanet İşleri takvimi ile önemli dini tarihler

2020 senesine girmemizle birlikte dini tarihler, Regaip Kandili tarihi ve Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilhassa, 2020 Regaip Kandili tarihi ve '2020 Regaip Kandili ne zaman' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2020 yılı başlarında, Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı başlangıcı ve diğer dini günler ile ayların başlangıcını belirten 2020 takvimini yayınladı. Diyanet İşleri takvimine göre Regaip Kandili tarihi aşağıdaki şekilde yer alıyor:

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? REGAİP KANDİLİ TARİHİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.

2020 Ramazan ayı, 24 Nisan'da başlayacak.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 3 AYLAR NE ZAMAN?

İslam aleminin en önemli aylarından olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilk olan Recep ayı için zaman kısalıyor. Müslüman toplumunda önem arz eden üç aylar bir çok mübarek gününde içerisinde olduğu aylardır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılına dair takvimi yayınladı. 25 Şubat 2020 tarihinde üç aylar başlayacak..